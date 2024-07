Osimhen ha già un’intesa di massima con il Psg che ora deve accelerare per l’accordo con il Napoli Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) La trattativa tra il Psg e ilperè più viva che mai. Si cerca di trovare la quadra prima del ritiro a Castel di Sangro. Il centravanti nigeriano ha giàdicon il Psg, ora tocca alle due società raggiungere un accordo. Ladello Sport scrive: Oggi si chiude il ritiro di Dimaro Folgarida del, ma se la squadra usufruirà di tre giorni di riposo, saranno invece giorni intensissimi per il direttore sportivo Giovanni Manna e anche per il presidente Aurelio De Laurentiis: la linea con Parigi si è di nuovo surriscaldata, è arrivato il momento diper chiudere definitivamente la questione. Victor aspetta una chiamata dal suo agente Roberto Calenda per organizzare il trasloco e trasferirsi al Psg, il club perfetto per le esigenze e le ambizioni del Pallone d’oro africano.