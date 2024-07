Olimpiadi Parigi 2024 Malagò | Spedizione da record mostra la qualità del nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Si avvicinano i Giochi Olimpici diche cominceranno ufficialmente venerdì prossimo con la cerimonia di apertura e per l’Italia è una rassegna dacon la bellezza di 403 qualificati rispetto ai 334 di Tokyo. A parlare dei temi caldi, politici e non, in casa Italia è stato il presidente del CONI Giovanni, che si è soffermato in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore sul discorso dello ius soli sportivo: “Ho cercato a più riprese di sensibilizzare tanti amici che osteggiano lo ius soli sportivo, ma senza risultati. Vorrei far veder loro cosa succede a un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri – aggiunge – Fino ai 18 anni veste l’azzurro. Poi, a 18 anni, per rappresentare l’Italia deve essere cittadino italiano e inizia un inferno burocratico.