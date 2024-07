Nóis’Y Vendel combina l’heavy rock con ritmi latini nel nuovo album Thorns and Thistles

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 21 luglio 2024) MILANO – In un mondo musicale in continua evoluzione, alcuni artisti lasciano un segno indelebile con il loro suono unico., nato Valbert Wendel de Freitas Barros, è uno di questi artisti. Il musicista ha appena pubblicato il suo secondoand”, che porta un mix visionario di generi nel mondo della musica.ndo elementi come fuzz bass sporchi, sintetizzatori, cori maschili e femminili (che ricordano il canto gregoriano), zabumba e triangolo d’acciaio (strumenti tipici del nord-est brasiliano), violini e suoni ambientali spettrali, il tutto guidato da una vocalizzazione morbida, ma intenso, lazione deibrasiliani del nord-est con ilalternativo e il metal è quasi ipnotizzante. Questo mix di generi completamente innovativo rompe i concetti e sfida gli standard.