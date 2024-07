Lukaku ritrova Conte Accordo con il Napoli il nodo resta Osimhen | vuole soltanto il Psg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) La notizia era nell’aria, non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma Romeluè virtualmente un nuovo calciatore del. Dopo l’esperienza con l’Inter (culminata con lo scudetto numero 19) e l’ultima stagione con la Roma (21 gol in tutte le competizioni), l’attaccante belga torna alla corte del suo “mentore“ Antonio: con il club partenopeo è stata raggiunta un’intesa di massima visto che il giocatore ha accettato un significativo taglio del suo ricco ingaggio, passando dagli attuali 11 milioni di euro netti percepiti al Chelsea – club al quale è legato fino a giugno 2026 – al triennale da 6 milioni più bonus offertogli da Aurelio De Laurentiis. Adesso ildovrà trovare l’con gli inglesi, che inizialmente chiedevano 40 milioni per la cessione a titolo definitivo e poi sono scesi a 35 più bonus.