Lonato del Garda | cacciati dalla discoteca accoltellano persone a caso per vendetta

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Vengono respinti agli ingressi dellae, in una sorta di folle quanto ingiustificata. A terra o comunque colpite restano cinque. Nessuna, fortunatamente, è in pericolo di vita. L’episodio di malamovida si è verificato questa notte, alle 4 di domenica 21 luglio, fuori dal Biblò club, uno dei centri del divertimento più famosi nella zona del lago di. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Desenzano – gli aggressori sarebbero alcuni nordafricani, allontanati dal locale, probabilmente perché resisi responsabili di condotte poco gradite dagli altri frequentatori e dallo staff all’interno della sala da ballo.