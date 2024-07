L’Arsenal rilancia per Calafiori Lui spinge | addio al Bologna vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "Lunedìsalirà in ritiro con il resto della squadra", ha fatto sapere ila più riprese nel corso dell’ultima settimana e pure delle ultime ore. Ma c’è una novità: è arrivato il rilancio del. Non solo. Riccardo, rientrato ieri sera a, ha avuto nuovi contatti con Fenucci e la dirigenza rossoblù ribadendo la richiesta lasciarlo partire alla volta di Londra. Domani sarà giornata cruciale. La partenza dei rossoblù per Valles è in programma nel pomeriggio e dall’entourage difiltra la possibilità che il ragazzo possa non partire: non per capriccio, ovviamente, ma in virtù del fatto che il rilancio delpotrebbe diventare quello buono per sbloccare la trattativa. Da Londra fanno sapere che al momentosarebbe arrivato attorno ai 47 milioni, tra parte fissa e bonus. Non distante dai 50 richiesti dal