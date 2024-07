L’allarme rosso di Legambiente | Le temperature saliranno ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Le persone sensibili all’ambiente e le associazioni impegnate su questo fronte, seguono da vicino i cambiamenti climatici e lo stato di salute del nostro mare. Il cesenaticense Francesco Occhipinti, presidente didi Forlì-Cesena, è tra coloro che tengono monitorato l’ecosistema marino e fanno tante iniziative concrete per sensibilizzare i residenti ed i turisti, sull’importanza di rispettare il nostro mare e le spiagge. Occhipinti,come valuta questo luglio torrido? "Non c’è la via di mezzo, iniziamo a scontare un cambiamento climatico in atto, che non è frutto del caso ma degli effetti di cambiamenti graduali avvenuti negli ultimi decenni, primo fra tutti quello della temperatura dei mari e del Mediterraneo in particolare". Questa estate stiamo passando da un estremo all’altro.