Il futuro della politica italiana è oltre il bipolarismo? Il commento di Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Luigi Marattin, dopo aver annunciato la sua candidatura alla successione di Matteo Renzi alla guida di Italia Viva, sta caratterizzando da settimane la sua scalata alla leadership come una “crociata contro il”. Questa impostazione, a mio avviso, contiene un errore strutturale che prescinde dal variare delle contingenze politiche. In tutto il mondo, l’alternanza di coalizioni al governo è una regola fisiologica delle democrazie, con l’eccezione dei casi (rari) di bipartitismo. Dopo le recenti elezioni in India, la più grande democrazia del mondo, il primo ministro Narendra Modi ha messo in piedi un’alleanza difficile con partiti secolari e “territoriali” che contrastano la sua visione nazionalistica fondata sui miticultura hinduista.