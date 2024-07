Faicchio Medievalia 2024 dal 22 al 25 agosto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ esperienza immersiva nel Medioevo vi aspetta adal 22 al 25con “”. Il paese vi accoglierà in uno scenario suggestivo, quello di un vero e proprio borgo medievale, con il castello ducale, le strade e i vicoli addobbati a festa per il Palio di San Giovanni. Quattro giorni in cui giochi e sfide, esibizioni e degustazioni saranno animate da un’atmosfera magica, grazie a sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, giullari, arcieri e musicanti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco “Prof. U. Fragola” diAPS, in collaborazione con il Comune die con l’Unità Pastorale, si terrà nell’ultimo fine settimana diin concomitanza con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Giovanni Battista.