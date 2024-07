F1 nessuna penalizzazione per Verstappen dopo il contatto con Hamilton Le motivazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Adesso è ufficiale. Maxnon ha ricevutopenalitàilavuto con Lewisnelle battute finali del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Ricordiamo brevemente quanto accaduto: Ilè avvenuto al 63mo giro, quando l’olandese, mentre occupava la quarta posizione, ha cercato di attaccare: in fondo al rettilineo il Campione del Mondo in carica ha frenato in vistoso ritardo, urtando con la sua posteriore l’anteriore destra die provocando un mini decollo della sua macchina. Subitola fine della corsa, i Commissari di gara hanno convocato i due piloti interessati e i relativi rappresentanti del team per ascoltare le rispettive posizioni. Alla fine dell’audizione, le autorità giudicanti hanno deciso di non procedere con ulteriori azioni.