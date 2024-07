F1 Max Verstappen | Non abbiamo fatto un buon lavoro con la strategia McLaren imbattibile oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Clima infuocato a Budapest in casa Red Bull durante e dopo il Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Maxsi è dovuto accontentare di un deludente quinto posto al traguardo, pagando a caro prezzo una pessimadel muretto anglo-austriaco ed un contatto con Lewis Hamilton nel tentativo di sorpasso per il terzo gradino del podio. “Ovviamente non sono felice. In una giornata in cui manca il ritmo rispetto alla, ci provi e speri di fare le cose giuste con la, ma non è stato così. Subire l’undercut non era l’ideale, ma forse vieni sorpreso, ok.provato ad andare un po’ più lunghi, ma il mio passo non era moltoo.