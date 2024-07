Caos treni ancora giornata nera Due clochard invadono i binari E la stazione diventa un inferno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) di Gabriele Manfrin FIRENZE, un’altra. Dopo il guasto elettrico di venerdì che ha mandato nello snodo ferroviario fiorentino, ieri ci hanno pensato dueche, come riferito dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a camminare suitra Campo di Marte e Rovezzano. Immediato il blocco della circolazione, seguito da una scia di ritardi. Le forze dell’ordine, riferisce Rfi, hanno provveduto ad allontanarle e la circolazione ferroviaria è tornata regolare fra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Il nodo fiorentino è un punto di congiuzione tra l’alta velocità e i regionali e l’interruzione spacca in due la circolazione del Paese. E infatti il tabellone delle partenze di Santa Maria Novella non mente: di fianco a tutte le destinazioni ci sono ritardi che vanno dai 30 ai 120 minuti.