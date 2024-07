Biden si ritira dalle presidenziali Usa e appoggia Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 21 luglio 2024) Joesidalla corsa alle elezioninegli Stati Uniti e annuncia il suo appoggio alla vicepresidente,. “Servire come presidente è stato il più grande onore della mia vita”, scrive su X annunciando la rinuncia alla candidatura. “Anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paesermi e concentrarmi solamente sui miei compiti per il resto del mandato”. Poi la conferma del sostegno ad, che aveva ringraziato già nel suo primo post: “Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinchésia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump”.