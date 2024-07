Tutto quello che avresti voluto sapere sull' orgasmo prostatico ma non hai mai osato chiedere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Per parlare dila prendiamo un po' larga: il punto G lo conosciamo tutti. Giusto? Almeno per nome; come raggiungerlo e stimolarlo, poi, èun altro discorso. Lo sappiamo. Il punto L, invece, rimane un mistero per molti. Ne avevate mai sentito parlare? Eppure, a differenza del punto G delle donne, il punto L lo abbiamo noi maschietti; assurdo non saperne proprio nulla, no? Tanto più che si tratta dell'area che se stimolata a dovere permette proprio di raggiungere l'. Ed eccoci al tema di questo articolo (Avete visto? Ci siamo arrivati più in fretta del previsto). Bene, se siete qui significa che il tema vi interessa o almeno vi incuriosisce. Prima di capire come raggiungere questo benedetto, andiamo però per gradi (ah, non irrigiditevi! Lo sappiamo che appena si parla di stimolazione prostatica vi spaventate subito).