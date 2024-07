Traffico Roma del 20-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità momento di tranquillità per ilho nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari fa eccezione la Aurelia penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del raccordo Ci sono code da via Gregorio XI fino a via Pio Spezi in direzione di Civitavecchia questa sera alle Capannelle nell’ambito di Rock inserata dedicata alla musica dance ed elettronica di dj Time noto programma radiofonico inevitabili le ripercussioni nella zona in particolare lungo via Appia Nuova a Trastevere la festa de’ Noantri a partire dalle 17:30 La Tradizionale processione per le strade del rioneno fino alle 22 previste deviazioni anche per le linee bus A proposito di trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla linea a della metropolitana la Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 di ...