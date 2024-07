Superbike oggi in tv GP Repubblica Ceca 2024 | orari Superpole e gara-1 streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Il circuito di Most si appresta ad ospitare la-1 del Gran Premio della, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale. Reduce da sette vittorie di manche e due triplette consecutive, Toprak Razgatlioglu vuole continuare a dettare la legge del più forte anche in Cechia per allungare ulteriormente in testa alla classifica generale. Il turco della BMW proverà ad aumentare i suoi 41 punti di vantaggio sull’azzurro Nicolò Bulega, mentre l’altro ducatista ufficiale Alvaro Bautista si trova addirittura a -55 ed è quindi praticamente spalle al muro. Razgatlioglu in questa fase sembra praticamente imbattibile, mentre la lotta per il podio nelle singole gare è aperta a più candidati tra cui gli italiani Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone.