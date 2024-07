Softball | Giappone Campione del Mondo USA battuti nettamente in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Il, stavolta, ce l’ha fatta: èdeldiper il 2024.in modo ben più che netto gli Stati Uniti nell’ultimo atto di scena a Castions di Strada, che segna la fine della prima e storica edizione con conclusione in Italia. Nettissimo il 6-1delle nipponiche, che per la quarta volta nella storia, la prima dal 2014, colgono il titolo iridato. Partenza migliore in quota USA, con le basi che si riempiono già nell’inning d’apertura e Lorenz che, con un singolo a sinistra, porta Flippen a firmare il vantaggio americano. Il tutto con un out solo, ma ilfa buona guardia nei momenti successivi. E, nella seconda ripresa, va in vantaggio: Shimoyama sfrutta un certo numero di disastri a stelle e strisce in difesa e trova l’1-1, che diventa 2-1 quando Karoji, con un singolo, manda Sakamoto, già in seconda, a mettere insieme il 2-1.