Servizi story | paradossi e polemiche sul Secret Service

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) I tre moschettieri erano quattro spadaccini; ilnon è uno dei 18segreti statunitensi. La puntualizzazione su quella specie di Guardia di finanza a cui a un certo punto fu dato pure l’incarico di provvedere alla sicurezza di inquilini ed ex inquilini della Casa Bianca diventa di stringente attualità, nel momento in cui con la cronaca dell’attentato a Donald Trump un bel po’ di giornali si sono messi a definire i suoi agenti come “007”. Certamente, la definizione di cosa sia o non sia uno segreto può variare. Ma nel caso degli Usa c’è un’importante interpretazione autentica, rappresentata da una United States Intelligence Community che fu costituita all’epoca di Reagan, il 4 dicembre 1981, e a cui direzione Biden ha per la prima volta nominato una donna: Avril Haines, giurista già vicedirettore della Cia.