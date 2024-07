Pronti ad aumentare le telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) "Sul fronte sicurezza bisognerà implementare ledi videosorveglianza, mentre la Protezione civile andrà strutturata e ampliata, coinvolgendo delle figure specializzate. Sull’ambiente vorrei curare il decoro urbano e le aree verdi e magari creare nuovi itinerari enogastronomici guidati tra le campagne e le cantine, integrati in percorsi ciclabili". Sono questi i primi obiettivi e le prime idee del maresciallo dei carabinieri Salvatore Palmiero, neo assessore a Potenza Picena con le deleghe alla Protezione civile, alla Polizia locale e all’Ambiente. Palmiero, come mai si è candidato alle elezioni? E soprattutto si aspettava così tante preferenze (239) e di diventare assessore? "La mia candidatura è nata dalla gratitudine che nutro per questo territorio pulito e sano, che mi ha permesso di crescere e realizzare il mio sogno di arruolarmi nell’Arma.