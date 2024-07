Preso il il chiavaro dei georgiani | creava le chiavi per aprire qualsiasi serratura di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Nuova stretta della Polizia di Stato sui ladri d’appartamento. Gli investigatori della Questura di, anche attraverso lo studio e il monitoraggio delle “mappe di calore”, elaborate dall’U.P.G.S.P., attraverso il sistema di georeferenziazione dei reati, che fornisce l’indicazione delle zone maggiormente interessate da un dato fenomeno, sono riusciti a bloccare altri 4 ladri di appartamenti, che si aggiungono ai numerosi recenti arresti. Gli agenti del VII Distretto San Giovanni sono intervenuti in via Acaia per una segnalazione di presenza di persone all’interno di un appartamento. Giunti sul posto, hanno colto in flagranza due uomini all’interno dell’abitazione segnalata, trovandoli in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.