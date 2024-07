Pascale dopo la separazione da Paola Turci | sto attraversando un grande dolore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Francescalada: “stoun”. Le sue parole in una intervista esclusiva al Corriere.it In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francescaha parlato dellada. Ha detto la: «È una fine, stounma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi». Alla domanda di Greta Privitera se siano vere le liti di gelosia emerse dal gossip, in particolare alle dichiarazioni lasciate all’intervista di Belve, dice la: «Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero.