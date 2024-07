La fragola che fa avvicinare pericolosamente l’AI al ragionamento umano

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 20 luglio 2024) Un nuovo passo verso l’Intelligenza Artificiale Generale è stato fatto all’interno di OpenAI. Dopo il progetto “Q Star” di cui abbiamo parlato alla fine dello scorso anno, nelle ultime ore è trapelata una notizia direttamente dall’interno dell’azienda di San Francisco. Si parla di un nuovo modello di linguaggio che risponde al nome in codice Strawberry e il suo sviluppo ha mostrato dei risultati significativi in termini di “”. I primi test, presentati nel corso di un meeting interno, hanno mostrato dei risultati che sono sia entusiasmanti che preoccupanti. Per esempio, questo modello è stato in grado di risolvere positivamente il 90% dei problemi matematici che gli sono stati presentati. La matematica è sempre stato uno dei limiti principali di ChatGPT, decretandone la scarsa affidabilità.