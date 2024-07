Imparare a parlare con le balene | il programma del Ceti che punta a decifrare la lingua dei capodogli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ipossiedono strutture sofisticate simili a quelle delggio umano. Questa l’ultima scoperta dei ricercatori del, Cetacean Translation Initiative, di cui David Gruber, è direttore e fondatore. Il progettoè uno sforzo ambizioso perqueste vocalizzazioni, un’impresa che coinvolge crittografi, linguisti, biologi marini ed esperti di intelligenza artificiale e robotica. Il progetto, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York e una stazione di ricerca sul campo in Dominica, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti da parte del TED Audacious Project. Più di 15 partner istituzionali, tra cui le Università di Harvard e Oxford, sono coinvolti negli sforzi dell’organizzazione per ascoltare e tradurre le comunicazioni dei