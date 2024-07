Il retroscena delle telefonate Meloni-Ursula | erano d' accordo nessuna sorpresa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Lo sherpa che incontriamo ha la voce sgolata di chi ha fatto in questi ultimi quattro giorni a Strasburgo una vera maratona oratoria. «Non hanno capito l'astuzia della mossa di Giorgia», ci dice. E sogghigna. Chiediamo lumi. Cita una pagina di storia del calcio romanista: «Avete presente la finta di Bruno Conti? Fingeva di guardare a sinistra, tirava a destra. E viceversa. Se volete capire quello che è veramente successo in Europa, pensate a Conti». Rimaniamo perplessi. Allora spiega meglio: «Sapete quanteci sono state tra Giorgiavon der Leyen? Tante, nell'ultima settimana. Certi giorni, una sola. Altri, due o tre. E secondo voitutte interlocutorie? No. Quanto ci vuole per dire se ti voto o non ti voto? La verità è che Giorgia ehanno concordato tutto. E poi hanno fatto la finta di Conti».