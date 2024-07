Il Giubileo a Ravenna Nuovi pannelli tattili per chi ha disabilità | Il progetto guarda avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Quindicimultisensoriali per permettere alle persone non vedenti e non udenti di apprezzare i mosaici bizantini in occasione del2025. È questo ildella Diocesi dipresentato ieri venerdì 19 luglio alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo alla presenza, tra gli altri, dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e del sindaco Michele De Pascale. All’interno della chiesa sono stati esposti alcuni dipinti realizzati per essere accessibili a chiunque, con l’obiettivo di eliminare le barriere e permettere a tutti di godere delle bellezze dei mosaiciti. Questi dipinti sono infatti stati realizzati in rilievo, in modo tale che le persone non vedenti possano entrare in contatto con l’opera attraverso l’uso delle mani.