Giulio Ciccone può difendere la top-10 al Tour de France? Sfida serrata con Buitrago a cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è conclusa in vetta al Col de la Couillole la ventesima ed ultima tappa in linea delde2024: da qui in poi mancherà solo lacon arrivo a Nizza per chiudere questa Grande Boucle (a differenza delle altre edizioni non c’è la passerella a Parigi visto l’imminente partenza dei Giochi Olimpici). L’Italia può tornare ad avere un corridore in top-10 a distanza di quattro anni: nel 2020 ci riuscì Damiano Caruso, questa volta potrebbe essere pronto al grande risultato. Ad un anno dalla conquista della Maglia a Pois l’abruzzese della Lidl-Trek è stato chiamato a fare classifica e ha risposto presente fino ad ora. Domani però ci sarà l’ultima durissima battaglia: nella specialità meno amata, laindividuale,dovrà22” rispetto a Santiagoche lo insegue in undicesima piazza.