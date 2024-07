Giovani stilisti in passerella grazie alla ’Fashion Mood’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Torna ’Eccellenze in’, la sfilata di moda promossa dCna di Ascoli, in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Banca del Piceno, il confidi Uni.Co. e il Bim Tronto. Sulla scia del successo delle prime 9 edizioni,si celebra il decennale con un doppio appuntamento all’insegna dell’alta moda Made in Marche. L’edizione del decennale debutterà ufficialmente giovedì 25 luglio a San Benedetto, con la Palazzina Azzurra che per l’occasione ospiterà la serata inaugurale dedicata agli studenti delle scuole di moda provenienti da tutta Italia.