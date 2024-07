FOTO Il lancio del tocco dell’Università del Sannio | il saluto al futuro di 700 laureati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono rapito dalla magia di questa piazza, che gronda di”. Il Graduation Day, appuntamento ormai tradizionale e sempre più importante non solo per la comunità universitaria dele per i 700dell’Ateneo di Benevento , è stato celebrato con queste parole dal Rettore Gerardo Canfora davanti ai neo dottori e alle famiglie che affollavano piazza Roma. “Alla bellezza non ci si abitua mai”, ha spiegato il Rettore nel corso della quinta edizione di questo abbraccio tra l’Istituzione, la Città e iin toga che hanno preso parte ad una suggestiva sfilata lungo Corso Garibaldi per poi effettuare il consueto rito deldelin piazza Roma. Ad accompagnare la cerimonia e ad allietare il ricco pomeriggio dell’Ateneo anche le note della Sassifunky Street Band.