Federico e Lucia hanno detto sì | matrimonio Chiesa Bramani via in Ferrari al castello

(Di sabato 20 luglio 2024) Grosseto, 20 luglio 2024 – Intorno alle 18.15 la coppia è uscita dal Duomo di Grosseto tra due ali di folla: quelle composte da parenti e amici, tra cui diversi volti noti. Sorrisi, baci, abbracci e lancio di riso. Come nelle migliori tradizioni.sì. L’attaccante della Juventus e della Nazionale e la modella si sono sposati nel capoluogo maremmano. Una scelta particolare e singolare, visto che nessuno dei due ha origini appunto maremmane. Gli aggiornamenti sulMa la bellezza dei luoghi ha fatto decidere per uno scenario effettivamente di grande impatto. Prima appunto il sì in Duomo, con la zona dell’edificio religioso che era stata chiusa al traffico. Poi il trasferimento per il banchetto nuziale aldi Vicarello, location esclusiva.