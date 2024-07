F1 Frederic Vasseur | Il bouncing è quasi risolto ma abbiamo bisogno di più carico aerodinamico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Un piccolo passo avanti rispetto a Silverstone, ma il bicchiere resta mezzo vuoto in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2024, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha centrato un quarto posto con Carlos Sainz ed un sesto con Charles Leclerc, pagando però oltre quattro decimi dalla pole position di Lando Norris ed in generale dalla top3. “La sessione non è stata facile per team e piloti.svolto tutte le prove con60 gradi di pista e qui ce n’erano 20 in meno. McLaren però ha fatto un ottimo lavoro e ha meritato il risultato ottenuto. La gestione di Leclerc in Q3? Aveva solamente un set di soft nuove, il radar era imprevedibile perché in continuo cambiamento per la pioggia e non volevamo trovare traffico nel giro buono”, dichiara