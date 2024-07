F1 chapeau McLaren! Sei tornata l’auto da battere Proprio vero che ‘il domani non muore mai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) La notizia del sabato del Gran Premio d’Ungheria è rappresentata dal fatto che lasia stata in grado di monopolizzare la prima fila dello schieramento di partenza. Tale dinamica non si verificava da quasi 12 anni, ovsia dal Gran Premio del Brasile 2012, quando la pole position fu appannaggio di Lewis Hamilton, affiancato da Jenson Button. All’epoca, Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente primo e secondo quest’oggi, stavano entrando nell’affascinante mondo della pubertà! Questo da’ la dimensione di quanto tempo sia passato da allora., ormai diventati giovani uomini, il britannico e l’australiano si giocheranno il successo in terra magiara. Si tratta della certificazione definitiva della rinascita del Team di Woking dopo una lunghissima traversata nel deserto, durante la quale era finito addirittura nelle retrovie dello schieramento.