Cultura stanziati dalla Metrocittà di Firenze oltre 230mila euro alle associazioni

(Di sabato 20 luglio 2024)231660Città metropolitana diper il 2024, in contributi ad enti e adli finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambitole. Sono state presentate 109 richieste e ne sono state accolte circa 50. La concessione del contributo è riferita ad attività svolta entro l’anno 2024 e quindi con richiesta di rendicontazione da presentare entro gennaio 2025 solo per i progetti che si concludono al 31 dicembre 2024. La documentazione relativa rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giornirealizzazione dell’iniziativa e comunque nel più breve tempo possibile per permettere la liquidazione delle somme concesse. In ogni caso la rendicontazione dovrà essere prodotta esclusivamente con riferimentoattività svolte entro l’anno 2024.