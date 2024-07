Cos’è il West Nile il virus che ha causato una morte in Friuli-Venezia Giulia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 luglio 2024) La prima vittima italiana del, un’ottantenne di Pordenone, sta facendo scattare l’allarme in Italia tra le autorità sanitarie. Ma di cosa si tratta? Il, odel Nilo occidentale, appartiene alla famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. Si diffonde in particolare in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Come spesso accade, sono le zanzare (Culex) e gli uccelli selvatici a esserne portatori. Si trasmette all’uomo, infatti, tramite puntura. Più raro, invece, il contagio da operazioni chirurgiche, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. La febbrenon è contagiosa, ovvero non si trasmette da persona a persona tramite contatto. Dal momento della puntura il momento dell’incubazione varia tra i 2 e 14 giorni.