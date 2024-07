Calciomercato Sampdoria pronta la corazzata | fatta per il difensore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Laè la regina delin Serie B e la dirigenza prepara una vera e propriaper la prossima stagione. Dopo un campionato di ambientamento, il tecnico Andrea Pirlo dovrà lottare per la promozione diretta in Serie A. L’ultimo colpo è arrivato in difesa: secondo le ultime notizie è stata definita la trattativa per Simone Romagnoli, vero e proprio lusso per la categoria. L’operazione è stata conclusa nella giornata di sabato e l’ufficialità è attesa a breve.