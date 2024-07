Calcio Serie D Vigor Senigallia rimangono Subissati e lo staff medico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Il centrocampista classe 2006 viene dal settore giovanile, Andrea Moschini ancora a capo dello, 20 Luglio 2024 – Nuove conferme in casasabato 20 luglio. Rimane al completo loe anche un giocatore. Si tratta del centrocampista Alessandro, poche presenze le scorso anno, proveniente dal settore giovanile, classe 2006. Rimarrà anche un altro 2006, il difensore Alessandroni, anche lui qualche minuto in campo lo scorso anno, da non confondere con l’omonimo portiere ex Spal, lo scorso campionato in campo prima di infortunarsi, che invece non rimane rossoblù. Per quanto riguarda lo, nulla cambia, con a capo ilsociale, il dottor Andrea Moschini, coadiuvato dal dottor Giuliano Giovannetti, dall’osteopata Mattia Ferretti e dal massaggiatore Massimo D’Ambrosio.