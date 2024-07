Beautiful streaming replica puntata del 20 luglio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Doppio appuntamento oggi sabato 20, con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Hope, dopo una sofferta decisione, riaccoglie Thomas nella squadra di “Hope for the Future”, con grande gioia di Douglas, Taylor e Steffy. Con la cauta approvazione di Brooke e con l’avallo di sua sorella Steffy, Thomas viene nuovamente accolto nella squadra di lavoro di Hope in qualità di capo stilista.