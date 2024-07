Artisti e sportivi l’ultima sfida | Il Vip Master è una grande festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ravenna, 20 luglio 2024 – L’applauso finale del pubblico è stata la certificazione del successo. L’edizione n.33 del Vipsi è chiusa ieri a Milano Marittima. A catalizzare l’attenzione sono stati i volti sbarcati sul centrale del circolo tennis di via Jelenia Gora, ovvero quelli di Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, Brook Logan e Bridget Forrester di Beautiful. In forma smagliate sono apparse anche tutte le altre star, da Valeria Marini a Luce Caponegro, in arte Selen. Applausi e flash anche per una elegantissima Matilde Brandi , oltre a Sarah Altobello, Greta Zuccarel l o e per le ragazze de ‘La pupa e il secchione’. In campo anche Carmen Russo col marito Enzo Paolo Turchi, Giorgio Borghetti e Antonio Zequila , mentre i più giovani hanno seguito gli influencer, da Dasha Kina a Stefano Sala e Maria Laura De Vitis.