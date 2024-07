Alla Fiera di Rimini due nuovi padiglioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Al via,di, i lavori per la creazione di due nuove strutture temporanee: i, posizionati all’ingresso est, serviranno a soddisfare la crescita commerciale delle principali manifestazioni e debutteranno a novembre, in occasione di Ecomondo 2024, in attesa del nuovo padiglione circolare previsto per la fine del 2027 all’ingresso ovest. Al termine del cantiere, osserva il presidente di Ieg-Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti (in foto), "saranno disponibili due nuove aree espositive per assecondare al meglio la crescita commerciale di Ecomondo".