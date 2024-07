AEW | Arrivano conferme sulla chiusura dell’accordo con WBD

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) La AEW esiste da più di cinque anni e, nel corso di questo lasso di tempo, ha subito diversi cambiamenti sia a livello produttivo che di immagine. Sin dalla sua prima messa in onda, Warner Bros. Discovery ha sempre “ospitato” gli show settimanali della AEW, iniziando con Dynamite e poi allargandosi anche a Rampage e Collision. Recentemente si erano diffuse voci relative ad una possibiledi un nuovo accordo per i diritti televisivi tra le due parti, e pare che ci sia una buona parte di verità in quanto trapelato. La luce in fondo al tunnel Il giornalista B.J. Bethel ha reso noto su X che le due parti avrebbero raggiunto un accordo: “La AEW ha trovato un accordo di massima con WBD per un nuovo contratto televisivo. La finestra di negoziazione di WBD scadrà il prossimo fine settimana. Ancora non si sa quando il tutto verrà ufficializzato”.