A Razzolo la festa per dire grazie a un campione vero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)per Razzo, Berzana in, mostre, cori. Ecco alcune proposte per passare questo sabato in Appennino. • Adi Villa Minozzo, all’acetaia Razzoli, dalle 17,30, "Razzo" in onore dello slalomista Giuliano Razzoli, che ha annunciato il proprio ritiro. Stand gastronomici, intrattenimento musical e, dalle 21,30, dj set con Luca. Attesi, oltre ai fan che per tanti anni hanno seguito il nostrosulle piste del circolo bianco, anche gli azzurri Stefano Gross, Deville, Thaler, Sala, Vinatzer, Elena Curtoni. E un mito della ’valanga azzurra’: Piero Gros. (info: 333 9949736).