A Bologna L’omaggio dell’Italvolley a Cesare Brusi

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è disputata, nel vecchio "Madison" di Piazza Azzarita a, l’ultima amichevole di preparazione prima della partenza delle Nazionali per i Giochi di Parigi. Davanti a 5000 spettatori Italia e Argentina hanno dato spettacolo, divertendo il pubblico e dimostrandosi pronte per il grande appuntamento olimpico. Gli azzurri, sono andati in vantaggio 2-0, ma hanno vinto solo dopo un combattuto tie-break. Prima della partita spazio ad alcune altre iniziative: sono stati diramati i calendari dei campionati (per la Consar esordio interno il 6 ottobre contro il Fano di Coscione e Mengozzi) e si sono svolte due cerimonie per ricordare il bronzo olimpico di Los Angeles 1984 e il dirigente ravennate Giuseppe, scomparso l’anno scorso.