Un tuffo nei laghi alpini dalle acque cristalline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Tirolo, circondatoAlpi, propone mete ’cool’ in tutti i sensi: luoghi non solo freschi ma anche belli. La vacanza balneare non è utopia grazie ai 600 specchi d’acqua, di tutte le dimensioni. La qualità dell’acqua deibalneabili è eccelsa mentre le temperature variano in base alla quota e alla grandezza del bacino. Unnel lago Achensee, il ’mare dei tirolesi’, una gita alla gola del Kaiserklamm o una pausa ai piedi dell’imponente cascata di Grawa nella valle dello Stubai: la freschezza è garantita.