Trump macché putiniano! Incontra Johnson e prepara la strategia per fermare la guerra e Mosca

(Di venerdì 19 luglio 2024) Eccoli lì, un selfie spettinato a scompaginare le certezze fin troppo pettinate del mainstream: Donalde Boris. L'ex primo ministro britannico si è recato in missione alla convention repubblicana di Milwaukee, dove ha anche tenuto un discorso. Ma la ciccia geopolitica è tutta lì, in quelle poche righe con cui ha accompagnato lo scatto amicale: «È un piacerere il presidenteche è in ottima forma dopo il vergognoso attentato alla sua vita. Abbiamo discusso dell'Ucraina e non ho dubbi che sarà forte e deciso nel sostenere quel Paese e difendere la democrazia». Traduzione:non è la sua caricatura diffusa nella pubblicistica italica (ed europea), non è una grottesca propaggine in terra americana dell'imperialismo