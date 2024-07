The Begin subito dura contro San Giustino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Debutto in casa per Ancona nel nuovo campionato di A3 maschile di volley che prenderà il via a ottobre. La neopromossa squadra anconetana della Theospiterà nella prima giornata (20 ottobre) gli umbri di San. Insomma è‘’derby’’ visto che la squadra in provincia di Perugia è la più ‘’vicina’’ delle avversarie per i dorici inseriti nel girone bianco con formazioni piemontesi, lombarde, venete e sarde. ‘’Un campionato durissimo dove affronteremo nove squadre alcune delle quali determinate a raggiungere l’A2. "Dovremo lottare su ogni pallone" le parole del direttore sportivo di Ancona, Roberto ‘Bebi’ Leonardi. Ancona giocherà le partite casalinghe al PalaRossini, impianto che tornerà quindi a ospitare la serie A. Anche le trasferte non saranno proprio agevoli per la formazione anconetana: alla seconda giornata sarà attesa sul campo di San Donà di Piave.