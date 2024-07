Temptation Island 2024 chi è Siriana tentatrice Raul | età lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra le tentatrici dic’è. La single fa parte del cast dell’edizione in onda nella stagione estiva. Si è fatta notare nel corso della quarta puntata del reality show, in onda il 18 luglio. Laha legato conDumitras, tra baci e abbracci. Lui è entrato nel programma insieme a Martina De Ioannon. Il loro percorso di coppia non sta procedendo nel migliore dei modi, tanto che entrambi sono delusi dal comportamento dell’altro. Improvvisamente, dopo aver visto spesso la sua fidanzata in compagnia del tentatore Carlo,si è avvicinato alla. Vediamo insieme chi è.