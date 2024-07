Successo per la presentazione di Maratea e la Foca Monaca di Dario Vassallo all’Isolotto di Santo Janni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una serata indimenticabile con la partecipazione straordinaria dell’attore Rocco Papaleo per promuovere la bellezza del mare e l’importanza di un’area marina protetta Si è svolta ieri sera ladell’ultimo libro di, presidente della Fondazione AngeloSindaco Pescatore, intitolato “e la“. Una fiaba per bambini, ma destinata anche e soprattutto agli adulti, ambientata sulle coste della Basilicata. L’obiettivo principale del libro è spingere la politica a completare l’istituzione di un’area marina protetta a. “e la” è un’opera che mira a far riflettere grandi e piccini sulla bellezza del mare e dell’universo.