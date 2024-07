Si tuffa nella cascata ma colpisce le rocce Ragazzo di 22anni ricoverato all’ospedale di Udine con gravi fratture

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Undi 22 ha riportatotraumi in seguito a un tuffo finito male da unaa Trasaghis (), nel rio Palar. Ilha accidentalmente impattato su alcune. Per soccorrere il giovane è stata attivata la stazione del Soccorso Alpino di. Una volta recuperato, è stato trasportato con l’elisoccorsoSanta Maria della Misericordia didove sono state riscontrateagli arti inferiori e superiori. Le condizioni sono, ma il 22enne non è in pericolo di vita. Arrivato sul luogo, l’elisoccorso regionale ha calato, con due verricellate da 40 metri ciascuna, prima il tecnico con il medico e, subito dopo, l’infermiere con la barella. All’arrivo dei soccorsi, il giovane era in acqua, sorretto da un’altra persona accortasi dell’incidente e fermatasi per tenergli la testa fuori dall’acqua, evitando così l’annegamento.