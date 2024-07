Rugby Mondiali U20 | l’Italia chiude decima battuta 24-13 dalla Georgia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Labatteper la seconda volta nel Mondiale U20 2024 die si aggiudica la finale per il nono posto. Gli Azzurrini chiudono dunque il torneo inposizione, dopo aver ottenuto la salvezza battendo la Spagna nella semifinale playout. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa laha dato una scossa al match con 2 mete in 6 minuti che alla fine si sono rivelate decisive per il 24-13 finale. La formazione caucasica ha sbloccato la sfida con la meta di Gergedava, mentre il bis è servito da Tsulukidze allo scadere del primo tempo, quando i Lelos si trovavano in superiorità numerica dato il giallo a Pisani. Nella ripresanon sfrutta l’inerzia iniziale e subisce la marcatura avversaria con Kevkhishvili.