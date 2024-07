Queste New Balance potrebbero essere tra le più rare di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le New1906A è una sneaker fuori dagli schermi. Anche se all'apparenza somiglia alla sua controparte 1906R, la silhouette lanciata da poco dal marchio sportivo di Boston è piena di dettagli che la fanno somigliare a uno strano mix tra più sneaker diverse. Sarà per questo che Basketcase, il brand streetwear nato in California, ha scelto di creare una sua versione di questa sneaker, ribattezzata New1906AD. La scarpa è stata realizzata con una base in mesh grigio che mette in risalto le sovrapposizioni di colore presenti sulla tomaia, piena zeppa di cuciture che richiamano l'estetica fai-da-te tipica del modello originale. Ma una sneaker in collaborazione ha bisogno di un branding adatto.