Posso dare del cogl*** a un generale? per Bersani si mette male con Vannacci | per la procura è diffamazione aggravata – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) Rischiano di ritrovarsi faccia a faccia in tribunale l’ex segretario del Pd Pier Luigie ilRoberto. Ladi Ravenna ha aperto un fascicolo di indagine perper due dichiarazioni diin cui insultava l’attuale eurodeputato della Lega chiamandolo «coglione». La pratica ora è nelle mani del gip, che potrebbe far partire un decreto penale di condanna, come riporta Il Resto del Carlino. Sedovesse opporsi, il caso potrebbe finire a processo. L’insulto alla Festa dell’Unità di Ravenna Il primo insulto diera partito il 1 settembre 2023. L’ex ministro era intervenuto alla Festa dell’Unità di Ravenna, dove aveva definito «coglione» il, dopo i clamori del suo primo libro «Il mondo al contrario».però era tornato sullo stesso concetto almeno in un altro paio di occasioni.